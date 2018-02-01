Роман Абрамович и еще 2 совладельца ЕВРАЗа попали в «кремлевский доклад» США

Как поясняют эксперты, попадание совладельца ЕВРАЗ НТМК Романа Абрамовича в список не подразумевает его автоматическое попадание под санкции, но значительно повышает их риск. Первое, чего лишаются фигуранты «кремлевского доклада» - работа с американскими и европейскими банками.

Кроме того, в список попали и другие крупные акционеры-менеджеры ЕВРАЗа: председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, обладающий 21,2% акций, а также президент холдинга ЕВРАЗ Александр Фролов с 10,6% акций. По мнению российских аналитиков, это значит, что Минфин США включил Абрамовича в «кремлевский доклад» не только как известного олигарха.

Сейчас активы Романа Абрамовича находятся в Нидерландах, Люксембурге, Великобритании и на Кипре. Предприятия ЕВРАЗа не только работают по всей России, но и в Италии, США и Украине. Последние годы предприятия начали развивать экспорт металлургии в США и Европу.

31 января после открытия торгов в Лондоне, согласно данным финансистов, акции ЕВРАЗа упали на 1,5%: за час Роман Абрамович потерял несколько миллиардов рублей. Как считают эксперты, попадание совладельца ЕВРАЗа под санкции может стать опасным для финансов предприятия.