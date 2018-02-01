Строительство моста ускорит доставку грузов в Нижнем Тагиле

Грузоперевозчики с энтузиазмом оценивают планы городской администрации относительно будущих нововведений в дорожной инфраструктуре. Особенные ожидания они связывают с неоднократно анонсируемым главой города Сергеем Носовым проектом по возведению моста через Нижнетагильский пруд.

Его строительство благоприятно скажется на нашей деятельности как грузоперевозчика. Новый мост позволит разгрузить дороги в центре города. Кроме того, мы получим возможность гораздо быстрее осуществлять доставку грузов в отдаленные районы Нижнего Тагила отмечает руководитель филиала транспортной компании «Байкал Сервис» в Нижнем Тагиле Анна Москвитина.

По ее словам, именно скорость и своевременность доставки сегодня становится одним из ключевым фактором привлечения клиентов.