Строительство моста ускорит доставку грузов в Нижнем Тагиле
Строительство моста ускорит доставку грузов в Нижнем Тагиле
Грузоперевозчики с энтузиазмом оценивают планы городской администрации относительно будущих нововведений в дорожной инфраструктуре. Особенные ожидания они связывают с неоднократно анонсируемым главой города Сергеем Носовым проектом по возведению моста через Нижнетагильский пруд.
Его строительство благоприятно скажется на нашей деятельности как грузоперевозчика. Новый мост позволит разгрузить дороги в центре города. Кроме того, мы получим возможность гораздо быстрее осуществлять доставку грузов в отдаленные районы Нижнего Тагила отмечает руководитель филиала транспортной компании «Байкал Сервис» в Нижнем Тагиле Анна Москвитина.
По ее словам, именно скорость и своевременность доставки сегодня становится одним из ключевым фактором привлечения клиентов.
Например, наша компания предоставляет услугу «доставка ко времени», которая предполагает, что груз должен быть доставлен получателю быстро и точно в срок. Очевидно, что развитие дорожной сети (в том числе через реализацию таких масштабных проектов, как мост через пруд) поможет нам более эффективно выстраивать маршруты, экономить на этом время и средства резюмировала Анна Москвитина.