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Учитель одной из школ Среднего Урала забрала у ребёнка новогодний подарок и грамоту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учитель одной из школ Среднего Урала забрала у ребёнка новогодний подарок и грамоту

1 февраля, 22:35Общество
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