Учитель одной из школ Среднего Урала забрала у ребёнка новогодний подарок и грамоту

Из-за того, что мама школьницы из села Глинское в Свердловской области не сдала деньги в фонд класса, девочка по имени Оля осталась без новогоднего подарка и благодарственной грамоты.

Со слов родительницы, в конце четверти классный руководитель вручил всем детям в классе подарки.

По окончании четверти и в преддверии Нового года учительница дарила детям подарки в виде магнита и брелока. Ещё вручала грамоты за хорошее поведение и успехи в учебе. Подарив всем ученикам магниты с брелоками, она сказала, что Оле нет подарка, так как она не сдала на нужды класса 300 рублей написала Анастасия, мама пострадавшего ребенка, на своей странице в социальных сетях.

История, опубликованная в социальной сети, обрела общественный резонанс. С руководством школы связались журналисты, однако администрация учебного заведения считает, что в произошедшей ситуации правда на её стороне.

В школе все как было, так и осталось. Они просто отписались объяснительными. Мне в управлении образования сказали, что объявлен выговор, но непонятно какой. Перед моим ребенком до сих пор никто не извинился рассказала мама девочки Оли журналистам.

Со слов женщины, теперь её дочь вынуждена посещать психолога, так как публичное унижение нанесло травму психике ребёнка.

Ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Как сообщает Ura.ru, детский омбудсмен пообещал взять дело под личный контроль. Для выяснения подробностей в село Глинское выехал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин.