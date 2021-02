Кириенко поблагодарил наставников финалистов «Большой перемены»

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко пообщался с учителями, которые выступили в роли наставников победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Встреча прошла в формате видеоконференции.

Как пишут "Новые известия", конкурс "Большая перемена" проходит в Крыму в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня для более 400 педагогов-наставников победителей этого конкурса проходит специальная образовательная программа. Как отметил Кириенко, именно благодаря поддержке своих учителей ребята стали финалистами. «Вы дали им гораздо больше, чем просто советы, - поддержку близкого человека. Отдали силы, чтобы ребята смогли поверить в себя и реализовать свои таланты. У них это замечательно получилось. Спасибо вам за ваших прекрасных учеников», – сказал он. По словам Кириенко, именно люди двигают страну вперед, поэтому важно, что учителя дают молодым ребятам веру в себя и помогают раскрыть свои таланты и потенциал. Следующий конкурс “Большая перемена” начнется 28 марта. Принять участие в нем смогут ученики средних и старших классов. Победители смогут отправиться в путешествие по всей стране на особенном поезде РЖД с остановками в самых интересных местах. Отмечается, что первый сезон конкурса собрал более миллиона учащихся со всех регионов, и каждый участник смог проявить себя. Кириенко выразил надежду, что второй сезон привлечет еще больше талантливых ребят и учителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter