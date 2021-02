В Нижнем Тагиле ТЦ «Реал» пугает водителей эвакуацией авто ради уборки снега

В Нижнем Тагиле торговый центр «Реал» на Вагонке ради расчистки парковки от снега пугает водителей эвакуацией авто. В ГИБДД сообщают о незаконности таких действий, а общественники утверждают, что тагильчан иначе не заставить убрать машины.

Местные жители обратили внимание на объявление на торговом центре, где грозят эвакуацией автолюбителям, не убравшим транспортные средства. На листе указано, что 29 января в 20.30 на стоянке возле ТЦ «Реал» на улице Юности в Нижнем Тагиле запланирована уборка снега. Автомобили, которые не будут убраны, отвезут на платные стоянки ГИБДД. На следующий день на объявлении красным маркером исправили дату на 30 января, а позже наклеили цифру 31. А автолюбители в беседе с редакцией заявляли, что в пятницу 29 января никакой уборки в указанное время на парковке не было. Заместитель начальника ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт рассказал TagilCity.ru, что инспекция не имеет собственных платных стоянок. У ведомства заключен договор с межмуниципальной организацией, на площадку которой и производится эвакуация. Заместитель начальника отметил, что увезти транспортное средство с парковки из-за помех в уборке снега — невозможно. Эвакуация транспортного средства со стоянки четко регламентирована в Кодексе об административных правонарушениях. В данном случае, изъять автомобиль можно только по решению суда, признавшего автомобиль бесхозным, рассказал Сергей Бернгардт. 1 февраля редакция обратилась за комментарием к директору торгового центра «Реал» Соковниной Любови. Она объяснила, что расчистка производится ежедневно, поэтому и размещено объявление. Каждый день производится уборка снега. Пока вывезли только с мест разгрузки автомобилей. Будем наводить порядок на парковке и дальше. Дату на объявлении сегодня еще не меняли, сейчас распечатаем и переклеим, рассказала директор ТЦ. Общественники придерживаются своей точки зрения. Как рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, эвакуировать транспортное средство можно лишь в том случае, если присутствуют соответствующие дорожные знаки. Для того, чтобы установить их, необходимо согласовать размещение знаков с управлением городским хозяйством и уведомить ГИБДД. Чистить снег со стоянок необходимо, но в Нижнем Тагиле водители начинают что-то предпринимать только путем запугиваний и угроз. По-другому не понимают. Спокойно объяснив, что будет производиться уборка, результата не добиться — водители не реагируют, рассказал Никита Чапурин. Парковка торгового центра не огорожена и не является частной собственностью. Кроме того, отсутствуют дорожные знаки, регулирующие часы работы стоянки транспортных средств. В итоге, автовладельцам предстоит самостоятельно принимать решение. По закону, никто не обяжет сдвинуть места свой автомобиль, а ГИБДД подтверждает, что эвакуации можно не опасаться. С другой стороны, собственники здания заказывают расчистку парковки для удобства клиентов-автолюбителей, которые в силах припарковать свой автомобиль чуть дальше обычного, чтобы обеспечить место для работы спецтехники и после пользоваться чистой от снега парковкой.

