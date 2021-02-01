В Нижнем Тагиле ТЦ «Реал» пугает водителей эвакуацией авто ради уборки снега

В итоге, автовладельцам предстоит самостоятельно принимать решение. По закону, никто не обяжет сдвинуть места свой автомобиль, а ГИБДД подтверждает, что эвакуации можно не опасаться. С другой стороны, собственники здания заказывают расчистку парковки для удобства клиентов-автолюбителей, которые в силах припарковать свой автомобиль чуть дальше обычного, чтобы обеспечить место для работы спецтехники и после пользоваться чистой от снега парковкой.