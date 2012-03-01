Дмитрий Медведев подписал закон о химической кастрации педофилов

Закон был принят Госдумой 7 февраля и одобрен Советом Федерации 22февраля. Теперь педофилы-рецидивисты рискуют лишиться свободыпожизненно. При этом более суровое наказание будет грозить толькопедофилам, совершившим преступление в отношении детей младше 14 лет,говорится в законе. Поправки вводят запрет на условное осуждение иотсрочку от отбывания наказания для педофилов. Кроме того, ужесточаютсяусловия, при которых они смогут рассчитывать на замену неотбытой частинаказания более мягким, а также на условно-досрочное освобождение (УДО).Согласно закону, для этого им придется отбыть не менее 4/5 сроканаказания (сейчас - 3/4).