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Комплексные испытания АПК «Безопасный город» начнутся в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комплексные испытания АПК «Безопасный город» начнутся в Нижнем Тагиле

1 марта, 06:35Общество
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