Свердловчане смогут сообщить о притонах и наркодилерах по «телефону доверия» (ФОТО)

В 2018 году на Среднем Урале в очередной раз пройдет всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она будет организована в 2 этапа: первый стартует 12 марта и завершится 23 марта, второй – с 12 по 23 ноября.

Целью акции, как пояснил представитель МВД по области Валерий Горелых, является привлечение населения к борьбе с оборотом наркотиков. Тех, кто знает, кто продает, употребляет «зелье» или знаком с наркодилерами, полицейские призывают сообщать об этом по «телефону доверия»: 8(343)358-71-61.

В рамках акции будет оказана квалифицированная помощь гражданам, страдающим от наркозависимости. Также будут проходить консультации для родственников по проблемам лечения зависимых.

Фото: В.Н. Горелых