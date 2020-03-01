Как отпраздновать Масленицу и сжечь чучело без происшествий. Правила от МЧС
Сегодня, 12:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 1 марта, празднуется окончание Масленицы. По традиции в этот день для скорейшего прихода весны сжигают чучело. О том, как правильно и безопасно это сделать рассказали в МЧС Свердловской областию
По сообщению пресс-службы ведомства, сегодня на всех масленичных гуляньях дежурят спасатели. Кроме контроля за соблюдением правил безопасности, они проводят с жителями профилактические беседы.
Правила сжигания чучела Масленицы:
- Место сжигания должно находится на безопасном расстоянии от зданий – не менее 50 метров.
- Мероприятие должно быть обеспечено первичными средствами тушения пожара и свободным проездом транспорта экстренных служб.
- В диаметре не менее 15 метров от сжигаемого чучела не должно находиться посторонних людей, в том числе и детей.
- Важно учитывать погодные условия.
- После сжигания нужно убедится, что не осталось тлеющих остатков чучела.
Напомним, в Нижнем Тагиле масленичные гулянья проходят во всех районах города.
Выходные в Нижнем Тагиле: масленичные гуляния, латино и призрак оперы
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей