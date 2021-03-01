Роскомнадзор пригрозил Twitter многомиллионным штрафом за нарушения закона

Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафом в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить вредоносные данные, касающиеся сведений о способах изготовления наркотических веществ, призывы к совершению самоубийства и участию в незаконных акциях.

С 2017 года администраторы не удалили 2,8 тысячи материалов с запрещенной информацией, несмотря на требования Роскомнадзора, сообщают «Новые известия». По данным «Коммерсанта» компании было направлено в общей сложности более 28 тысяч требований об удалении информации. На данный момент, если Twitter откажется выполнять требования Роскомнадзора, то компании грозит штраф до восьми миллионов по статье 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). При повторном нарушении сумма штрафа возрастет до 20% выручки компании за один год.

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