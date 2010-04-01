Рецепты выпечки куличей от TagilCity.ru

Старинная русская кухня знает около 20 рецептов выпечки куличей. Кулич, и большой, и маленький, может быть различной степени сдобности, но он должен быть высоким и пышным.

Для того чтобы к празднику Пасхи испечь хороший кулич, требуются хорошие дрожжи, хорошая сухая мука и горячая печь (духовка). Не следует при выпечке кулича к празднику Пасхи слепо придерживаться указанных в рецепте выпечки пропорций муки, так как мука бывает разных сортов и разной степени сухости. Однако, при приготовлении куличей существует ряд правил, которых надо придерживаться обязательно, чтобы получить красивый, пышный и вкусный кулич к празднику Пасхи:

- кулич можно испечь любой формы. Классическая форма кулича - круглая;

- в помещении, где замешивают тесто для кулича, температура в соответствии с рецептом выпечки должна быть не ниже 25° С;

- мука для куличей должна быть сухой и просеянной;

- тесто для кулича не должно быть жидким, потому что в таком случае кулич расплывется и будет плоским; если тесто будет слишком густым, тоже нехорошо: куличи будут слишком тяжелыми и невкусными и скоро зачерствеют. Тесто для кулича должно быть такой густоты, чтобы его можно было разрезать ножом, не подсыпая муки. Оно не должно тянуться за ножом;

- месить тесто для кулича и выбивать его следует как можно дольше, чтобы оно совершенно отставало от рук и от посуды или поверхности стола;

- тесто для куличей должно подходить три раза: первый раз, когда будет растворено (при 28-30° С); второй раз, когда будет замешено, и третий раз - уже в форме или на противне (при 30-45° С);

- в готовое тесто для кулича по рецепту выпечки можно добавить изюм, орехи, пряности.

Если Вы хотите, чтобы куличи к празднику Пасхи получились белыми – пряности не используйте. От кардамона, имбиря, мускатного ореха тесто для кулича темнеет, от шафрана – кулич желтеет. Но с пряностями куличи более ароматные. Смешивая различные пряности при приготовлении куличей, можно добиться просто волшебного запаха. От корицы тесто для кулича очень темнеет, да и запах корицы перебивает другие ароматы, не позволяет получить тонкую гамму;

- алкоголь в куличах нужен не только для аромата, он влияет на консистенцию теста. Из всех добавок алкоголя в куличи лучшая - итальянский ликер «Амарето ди Сарона»;

- ставить куличи надо в горячую печь (духовку) и держать ее закрытой; Духовка для выпечки кулича должна быть хорошо прогрета до 200 градусов. Не набивайте в духовку слишком много форм с куличами, не давайте формам соприкасаться друг с другом.

Если вы выпекаете большой кулич, поместите в углах духовки еще пару маленьких куличей, и достаточно. Выпекайте куличи приблизительно 40 минут (время зависит от духовки и величины формы);

- выпекают кулич в увлажненной среде, для этого на низ духовки помещают емкость с горячей водой, температура 200-240° С;

- когда кулич поднимется, надо его смазать сверху яйцом с ложкой воды и маслом, бока не смазывают, затем посыпать кулич рубленым миндалем, крупным сахаром и сухарями;

- чтобы проверить, готов кулич или нет, пользуются деревянной палочкой - втыкают ее в выпекаемое изделие: если тесто к ней прилипло, значит кулич еще сырой; если же палочка окажется совершенно чистой, значит, кулич готов;

- продолжительность выпечки кулича зависит от его величины. Если кулич сверху пригорает, его прикрывают влажной бумагой или вырезанным из кальки кружком.

Не забудьте после окончания выпечки прикрыть свои чудесные куличи полотенцем!

Кулич сдобный

К празднику Пасхи можно приготовить кулич по этому праздничному рецепту.

Растворить дрожжи в полутора стаканах теплого молока, добавить половину муки, размешать, чтобы не было комков, накрыть и поставить опару в теплое место.

Когда объем опары увеличится вдвое, добавить в нее соль, яичные желтки (один желток оставить для смазывания), растертые с сахаром и ванилином, масло, все это перемешать, добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку. Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешенным и свободно отставать от стенок посуды и от рук.

Тесто накрыть и поставить в теплое место. Когда оно поднимется и увеличится в объеме в 2 раза, добавить промытый и просушенный изюм, цукаты, нарезанные кубиками, и миндаль, очищенный от кожицы и мелко нарубленный. Тесто осторожно вымесить и разложить в формы. Для получения более пышного кулича форму надо заполнять на 1/3 высоты, для более плотного – на 1/2 высоты.

Формы надо предварительно подготовить: дно покрыть кружком белой, промасленной с двух сторон бумаги, бока смазать маслом и обсыпать мукой или толчеными белыми сухарями. Вы также можете воспользоваться специальными бумажными формами для выпечки куличей.

Заполненные тестом формы поставить в теплое место и накрыть полотенцем. Когда тесто поднимется до 3/4 высоты формы, смазать верх взбитым желтком и поставить в не очень жаркую духовку на 50–60 мин. Во время выпечки форму с куличом надо очень осторожно поворачивать, но не трясти.

Чтобы верх кулича не подгорел, после того как он зарумянится, надо накрыть его кружком бумаги, смоченным водой. После того как кулич остынет, можно покрыть его глазурью и украсить цукатами; ягодами из варенья, шоколадными фигурками и т.п.

Кулич классический

Для приготовления кулича по этому праздничному рецепту пасхальной выпечки нужно смешать 1 кг муки с теплым молоком, распущенными в небольшом количестве молока и вспенившимися дрожжами, прикрыть полотенцем или полотняной салфеткой и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, прибавить 20 желтков, растертых с сахаром добела, растопленное теплое масло, соль и тщательно перемешать. Затем ввести взбитые в стойкую пену белки и осторожно, чтобы не разрушить пену, добавить столько муки, чтобы тесто получилось достаточно густым (но не крутым). Дать тесту подняться вторично.

Затем тесто хорошо выбить, положить в обильно смазанную размягченным маслом форму, заполнив ее до половины. Дать тесту подняться вровень с краями формы и выпекать при 180° С до готовности.

Для приготовления кулича по этому праздничному рецепту выпечки нужно в растопленное масло влить 1 стакан чуть теплого молока, осторожно добавить желтки, взбитые с 250 г сахара, затем подошедшие в одном стакане молока дрожжи, следом - взбитые с сахаром белки. Все осторожно перемешать и оставить до полного растворения сахара и дрожжей, не подсыпая муки. Как только начнется активное брожение, в течение 1-1,5 часа, постепенно (понемногу) всыпать муку и вымешивать тесто ложкой пока оно не будет отходить от руки.

Если надо, чтобы кулич был более сладким, добавить еще 200 г сахара. Можно также всыпать ванильный сахар, ввести изюм, орехи, цукаты.

Формы для выпечки смазать маслом, на дно положить пергамент (кальку). Вы также можете воспользоваться специальными бумажными формами для куличей. Заполнить формы тестом наполовину (можно чуть больше), дать подняться почти до краев и выпекать.

Кулич заварной

Предлагаем основной кулинарный рецепт выпечки заварных куличей. Заварить 600 г муки кипящим молоком и тщательно размешать, охладить до температуры парного молока. Ввести распущенные в небольшом количестве молока (из общей нормы) и вспенившиеся дрожжи, поставить в теплое место, дать тесту подняться. Затем добавить желтки, растертые с сахаром добела, перемешать. Добавить белки, взбитые в стойкую пену, вновь тщательно перемешать, поставить в теплое место и дать тесту подняться вторично. В поднявшееся тесто влить растопленное теплое сливочное масло, выбить тесто как можно лучше, положить в смазанную размягченным маслом и подпыленную мукой форму, заполнив ее до половины. Вы можете воспользоваться специальными бумажными формами для выпечки куличей. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, смазать поверхность кулича желтком и выпекать при 180°С до готовности.

Кулич шоколадный

К празднику Пасхи можно приготовить шоколадный кулич по этому старинному праздничному рецепту выпечки.

Воду, дрожжи и 1,5 ст. муки размешать, дать подняться. Затем хорошо вымешать лопаткой, положить 16 желтков, растертых добела с сахаром, миндаль, растертый шоколад, влить ром и красное вино, добавить ржаные сухари, цукаты, корицу, гвоздику, выжать сок лимона.

Все это хорошенько выбить, дать подняться, опять выбить, положить 12 взбитых белков, прибавляя понемногу через ситечко крупчатую муку, чтобы тесто не было слишком жидким. Перелить все это в форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, и сразу же поставить в горячую духовку на 1-1,5 часа. Вы также можете воспользоваться специальными бумажными формами для выпечки куличей.

Когда готовый кулич остынет, покрыть его шоколадной глазурью.

Приготовление глазури: 3 столовые ложки молока, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки какао всыпать в ковшик и варить при постоянном помешивании. Когда глазурь закипит вбить туда 30 г. сливочного масла.