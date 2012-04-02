Будущая малолитражка Renault станет заднеприводной

Однако, чтобы подчеркнуть ее непохожесть на остальных, французы могут сделать будущую новинку заднеприводной. Кроме того, высока вероятность применения заднемоторной компоновки. Директор Renault по маркетингу Стивен Норман заявлял в ходе Женевского автосалона, что будущая новинка получит совершенно неожиданные технические инновации, цитирует его слова издание Autocar. Очевидно, имелась в виду как раз вышеупомянутая необычная компоновка. Впрочем, объясняется такое решение достаточно просто: для новой французской малолитражки в рамках договоренностей между Renault и Daimler будет использована та же платформа, что и для нового поколения Smart Fortwo/Forfour, которая традиционно предполагает заднее расположение двигателя и привод на заднюю ось. Пока неясно, каким образом будущая новинка будет пересекаться с моделью Twingo, которая должна обновиться в то же время. Возможно, предполагает Autocar, Twingo станет просто трехдверной модификацией пятидверного Renault 5 и будет считаться самостоятельной моделью, а идеологический преемник Renault 5 получит новое, ранее неизвестное имя.