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Нижний Тагил может остаться без горячей воды на все лето
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил может остаться без горячей воды на все лето

1 апреля 2012, 09:05ОбществоОльга
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