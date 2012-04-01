Нижний Тагил может остаться без горячей воды на все лето

Вопрос решался на совещании, куда были приглашены все проблемныеуправляющие компании, но самые злостные должники, по которым дажевынесены судебные решения о погашении долгов, так и не явились. Теперьими займется прокуратура, которая проверит, почему коммунальные компанииаккумулируют средства на своих счетах и не перечисляют их поставщикамресурсов и услуг, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Меж тем, и сами тагильчане виноваты в том, что горячее водоснабжение вгороде, а также следующий отопительный сезон – под вопросом.

Долги населения перед коммунальщиками не только не снижаются, но ирастут. По данным начальника управления по жилищно-коммунальномухозяйству Татьяны Жеребцовой, если на 1 января задолженность населенияперед управляющими компаниями равнялась 685 миллиона рублей, то к 22марта эта цифра увеличилась до 696,4 миллиона, пишет Новый регион.

Больше всего от неплательщиков страдает МУП «Тагилэнерго». Из общейсуммы недополученных сборов, а это более 800 миллионов рублей, 87процентов приходится на долю населения. В мэрии пока не могут придуматьспособа борьбы с жителями-неплательщиками. Из имеющихся предложений –лишь размещать информацию о должниках в СМИ и на официальном сайтегорода. Эффективность таких мер – под большим вопросом.