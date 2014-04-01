CT Consulting представляет мировому фармбизнесу свое новое CLM-приложение

На международной конференции Digital Pharma Europe в Берлине (Германия) компания CT Consulting представляет новую многофункциональную платформу для автоматизации взаимодействия с клиентами и управления повседневной предпродажной активностью, продажами и сопровождением.

Представители двух самых технологичных сфер современного бизнеса, более 30 гуру маркетинга с мировыми именами, инновации в сфере цифрового маркетинга и просто огромное профессиональное мероприятие фармотрасли - все это конференция Digital Pharma Europe.

Шестая международная конференция Digital Pharma Europe представлена мировым лидером фармацевтики - корпорацией Bayer Pharma AG. Именитые докладчики со всего мира поделятся с участниками новыми подходами в организации эффективных цифровых инструментов на пользу фармотрасли.

Одним из инновационных инструментов, которые будут представлены на конференции, является новая разработка компании CT Consulting.

Это уникальное CLM-приложение под названием CT Mobile, которое создано для систематизации и управления повседневной предпродажной активностью компаний, продажами и сопровождением клиентов. Приложение выполнено на базе iOS, то есть будет доступно в планшетах и смартфонах Apple.

Торговые представители фармацевтических компаний теперь имеют на вооружении современный автоматизированный инструмент для сопровождения клиента с функционалом планирования встреч и отчетности по ним, составления рабочих планов и календарей, создания и редактирования интерактивных презентаций, хранения инфо о контактах и истории звонков, онлайн-формирования заказов и т.п.

Для подготовки к встречам приложение также содержит инструментарий для сбора данных и аналитики, который будет полезен и маркетологам. Кроме аналитики представленный продукт также обеспечивает поддержку маркетинговых коммуникаций, расчет рекламных бюджетов, отслеживание эффективности рекламы и т. п.

Все это представлено в интуитивно понятном планшетном интерфейсе с использованием современных форматов подачи информации: инфографики, анимации и т.п.

Платформа создана на базе Salesforce.com - признанного мирового лидера CRM. Используется простой и понятный планшетный интерфейс с использованием инфографики, анимации и других визуальных приемов подачи информации.