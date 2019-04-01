В Екатеринбурге неплательщик алиментов арестован на 10 суток

Житель столицы Урала задолжал троим детям 820 тысяч рублей. Денежные средства мужчина не выплачивал на протяжении четырех лет.

В ходе рейда по неплательщикам судебными приставами Ленинского района Екатеринбурга в отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП Российской Федерации. Решением суда должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.