В Екатеринбурге неплательщик алиментов арестован на 10 суток
Сегодня, 11:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Екатеринбурга, задолжавший по алиментам 820 тысяч рублей, арестован на 10 суток, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель столицы Урала задолжал троим детям 820 тысяч рублей. Денежные средства мужчина не выплачивал на протяжении четырех лет.
В ходе рейда по неплательщикам судебными приставами Ленинского района Екатеринбурга в отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП Российской Федерации. Решением суда должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
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