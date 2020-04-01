«Единая Россия» поддержит граждан и бизнес во время пандемии

В частности, в Госдуме был принят закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, отмечается на сайте партии. Также разработан целый «антивирусный пакет», который предусматривает ряд мероприятий, усиливающих борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Члены партии выступили с предложением обеспечить смягчение экономических последствий пандемии для населения.

Как сообщает kursdela.biz, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обратил внимание на то, что все предложенные законопроекты были разработаны на основе поручений президента Владимира Путина.

Он отметил, что предложенный пакет документов позволит облегчить последствия пандемии на всю страну в целом. Турчак подчеркнул, что в текущий неблагоприятный период население особенно нуждается в поддержке со стороны властей, которую они в свою очередь готовы обеспечить в полном объеме.

Турчак заявил, что положительные изменения коснутся и регионального бюджетирования. Он отметил, что благосостояние жителей субъектов РФ напрямую зависит от положения в регионе.

Также в партии положительно отнеслись к инициативе об установлении размера больничного не менее установленного МРОТ. В период до 1 октября текущего года все выплаты на детей будут продлеваться в автоматическом режиме.

«Единая Россия» рассказала и о мерах поддержки среднего и малого бизнеса. В два раза (до 15%) были сокращены налоговые взносы в социальные фонды, которые работодатель уплачивает из заработных плат сотрудников. Планируется, что в 2021 году изменения заработают на постоянной основе.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко рассказал о введении налоговых каникул. Он отметил, что налоговые каникулы позитивно скажутся на всех организациях. Из-за текущей ситуации с кризисом, вызванным пандемией, ежедневно рынок покидает множество компаний. Кравченко подчеркнул, что сегодня власти должны действовать так, чтобы максимально снизить все последствия для бизнеса, сохранить рабочие места сотрудников и пр. Воспользоваться налоговыми каникулами могут предприятия, чей доход упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячными показателями. В этом случае необходимо обратиться к кредитору с требованием о предоставлении налоговых каникул на срок до полугода.

«Все должно проходить оперативно, поэтому срок рассмотрения обращения установлен до 5 дней. Заемщик сможет представить документы через 90 дней», — отметил Кравченко.

По словам парламентария, в «Локомотивах роста» также разработали мероприятия по поддержке бизнеса. Все предложения направлены на рассмотрение главам партии «Единая Россия».

Кроме того, приняты поправки, расширяющие возможности правительства РФ в сфере экономики. Теперь власти могут регулировать отсрочку платежей, сборов, а также страховых взносов в текущем году.