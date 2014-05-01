Открытки своими руками: тагильские ребята поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)

Чтобы принять участие в акции, нужно было создать своими руками открытку с поздравлением участнику войны. Работы принимались до 25 апреля.

Самыми активными участниками акции стали ученики и учителя Выйских школ №23, №33, №50, которые и подготовили большую часть открыток. Всего было создано 140 поздравлений. Все они переданы в Центр социального обслуживания, где будут вручены ветеранам Великой отечественной войны ко Дню Победы.