Открытки своими руками: тагильские ребята поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)
1 мая 2014, 15:25Общество
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«Поздравь ветерана». Под таким названием МБУК «Центральная городская библиотека» и «Центр социального обслуживания населения Ленинского района» проводили акцию, посвященную Дню Победы.
Чтобы принять участие в акции, нужно было создать своими руками открытку с поздравлением участнику войны. Работы принимались до 25 апреля.
В библиотеках Ленинского района проводились групповые мастер-классы, где дети из подручного материала мастерили открытки.
Самыми активными участниками акции стали ученики и учителя Выйских школ №23, №33, №50, которые и подготовили большую часть открыток. Всего было создано 140 поздравлений. Все они переданы в Центр социального обслуживания, где будут вручены ветеранам Великой отечественной войны ко Дню Победы.
Фотографии предоставлены Центральной библиотекой Нижнего Тагила
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