Школьники приняли участие в брейн-ринге от полиции Нижнего Тагила (ФОТО)

Это большая дополнительная работа в общеобразовательных учреждениях, где инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних разъясняют подросткам о существующей административной и уголовной ответственности за совершенные правонарушения и преступления.

Творчески подошли к проведению профилактических мероприятий инспекторы отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16. Лейтенант полиции Анна Тумакова и майор полиции Ирина Озорнина организовали для учащихся правовой брэйн-ринг, в котором приняли участие команды гимназии № 18 и горно-металлургической школы. Попробовать свои силы в правовой подготовке предложили учащимся восьмых классов. Поддержать участников интеллектуальной игры пришли и болельщики. Им давалось право ответа, в случае, если не справляется команда.

Фотографии пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле

Оценить ответы каждой команды инспекторы ПДН предложили компетентному жюри, в состав которого вошли председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Ольга Коновалова, заместитель директора по правовому воспитанию гимназии № 18 Наталья Евтехова под председательством начальника ОДН отдела полиции № 16 подполковника Елены Старостиной.

Соревнования начались с блиц-вопросов для команд, ответы на которые нужно было дать за 10 секунд. Вопросы «Основной Закон государства?», «Когда была принята Конституция России», «Имя богини правосудия в древнегреческой мифологии?» и многие другие. Какие-то из них не вызывали трудностей и ребята сразу поднимали руки, давая правильный ответ, а какие-то требовали коллективного обсуждения. Тем не менее, с заданием справились успешно.

Фотографии пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле

«Черный ящик» - так назывался второй этап брэйн-ринга. Что находится внутри него, предстояло угадать участникам игры, воспользовавшись информацией инспекторов ПДН. Наверно, самым интересным был заключительный конкурс. Каждая команда должна была показать, не обронив не единого слова, те или иные преступные деяния, подпадающие под статьи уголовного кодекса. Соперникам нужно было догадаться, о каком преступлении идет речь и назвать статью уголовного кодекса.

По сумме набранных баллов победителями стали гимназисты. Члены жюри отметили, что дети неплохо знают Законы и термины, а это значит, что систематическая профилактическая работа сотрудников полиции проходит не зря. Обе команды получили почетные грамоты и памятные подарки.

Как отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16 подполковник Елена Старостина, и педагоги, и учащиеся активно поддержали инициативу полицейских, приняв участие в игре, ведь именно в игровой форме у подростков в памяти сильнее откладываются правовые знания, молодые люди чувствуют себя более уверенно, обладая необходимыми правовыми навыками.