Свердловская область лучше всех исполняет «майские указы» Президента в сфере экономики

В итоге Свердловская область не просто вошла в топ-10, но даже поднялась на первую строчку по выполнению указов в сфере экономики. На результат повлияли многочисленные публикации в СМИ о развивающихся в области территориальных кластерах. Например, таких как технопарк высоких технологий «Университетский», химпарк «Тагил», «Титановая Долина», а также продолжается реализация крупных инвестпроектов: реконструкция трубопрокатного производства на ОАО «Северский трубный завод», строительство прокатного комплекса в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».

Что касается выполнения указов в социальной сфере, то здесь лидирующую позицию занял Пермский край.

Чем крупнее предприятие, тем сложнее разобраться в запутанной схеме перемещения финансовых потоков и товаров. Если с отчетностью небольшой фирмы вполне справится бухгалтер, что для огромного завода или транснациональной корпорации жизненно необходимы аудиторские услуги. Налоговый аудит, экспресс-аудит или стандартизация финансовой отчетности - задачи для профессионалов, с которыми справиться только высококвалифицированный специалист. И хотя стоят такие услуги недешево, возможные потери от беспорядка с отчетностью могут быть куда выше.