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Тагильской школьнице угрожали кредиторы. Ее мать лишилась работы, но кредит пришлось платить вовремя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильской школьнице угрожали кредиторы. Ее мать лишилась работы, но кредит пришлось платить вовремя

1 мая 2014, 17:50Общество
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