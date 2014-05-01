Тагильской школьнице угрожали кредиторы. Ее мать лишилась работы, но кредит пришлось платить вовремя

Как выяснилось, на женщину был оформлен потребительский кредит, который она брала для собственных нужд в «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Так случилось, что тагильчанка потеряла работу и осталась без источника дохода. Уведомив об этом свой банк, она надеялась, что платежи пересмотрят, пока их клиентка найдет новую работу, однако женщина услышала отказ. Более того, после некоторого периода в ее адрес начали раздаваться звонки с угрозами, а на телефон ее дочери – sms-сообщения, напоминающие о кредите. «Чудесным» образом в это время тагильчанке поступил звонок из банка «Нейва», с предложением переоформить кредит у них, но на льготных условиях. Однако сильный стресс и негативный осадок остался с ними надолго.

В свою очередь, в названном пользовательницей банке TagilCity.ru разъяснили, как они поступают в вышеуказанной ситуации:

Необходимо подойти в тот банк, где он кредитовался, и узнать у сотрудников, был ли он застрахован от потери работы. Причины ведь могут быть разные – массовое сокращение, ликвидация предприятия и иные. Если услуга страхования была предоставлена, то ответственность на клиента не ложится, а процедура выплаты будет произведена со стороны банка. Если услуга не была подключена, то необходимо с просьбой о переносе платежа на определенный срок обратиться в банк. Возможен перенос срока, либо увеличение срока, но с меньшим платежом. Заявления будут рассматриваться индивидуально сообщили в «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Для того чтобы получить комментарии и у других специалистов, журналист TagilCity.ru обратился еще в 3 тагильских банка – «Уральский банк реконструкции и развития», «Россельхозбанк» и банк «Нейва».

У вас есть график погашения, согласно которому вы должны вносить платежи. В данном случае, если у вас произошла ситуация, по которой вы не можете выплачивать кредит, вы должны уведомить банк в письменной форме. Ваше заявление будет рассмотрено банком. В случае отрицательного решения, важно будет выплачивать кредит, к сожалению. У вас есть кредитный договор, согласно которому вы должны исполнять ваши обязательства, то есть погашать кредит своевременно «Уральский банк реконструкции и развития».

У нас предусмотрена страховая программа, допускающая для заемщика потерю работы, но по официальным причинам – сокращение, ликвидация предприятия. В данном случае выплату осуществляет банк. Если человек потерял работу и не имеет страхового покрытия, то будет просрочка платежа с повышенными процентами. Конечно, заемщик может обратиться с ходатайством. А так – рассрочка платежа и реструктуризация не предусмотрена, насколько я понимаю «Россельхозбанк».

В таком случае будет копиться долг, с повышенными процентами. Заемщику будут напоминать о кредите. Если же у человека будут причины, то банк, возможно, пойдет на встречу. В индивидуальном порядке необходимо составить заявление, обращаться необходимо в офисы. Изначально результаты индивидуального рассмотрения выдачи кредита зависят от платежеспособности клиента: высокие риски банк на себя не берет. Страховки не предусмотрены банк «Нейва».

Исходя из полученной информации, а также после мониторинга похожих случаев, можно сформировать определенный алгоритм действий, который поможет контролировать ситуацию. Итак:

1. Во что бы то ни стало нужно выплачивать кредит, даже если это очень трудно. Всё в интересах самого человека, ведь, как пояснили специалисты, за просрочку накладываются штрафные санкции, размер которых обозначен в договоре. Может случиться так, что штрафы превышают сам кредит. Даже если человек будет выплачивать часть того, что необходимо, в суде это будет достойным подспорьем для подтверждения вашей добросовестности.

2. Стоит попробовать обратиться в банк с просьбой предоставить рассрочку или отсрочку выплаты. Скорее всего, вам пойдут на встречу. Реструктуризация кредита, или изменение условий кредитного договора.

3. Если договориться с банком не удалось, а долг растет, то надо начинать готовиться к судебному разбирательству, ведь, вероятно, банк уже подал на человека в суд. Юристы говорят, что долг в суде вряд ли простят, то можно добиться снижения штрафных санкций. Обычно выигрывает банк, а если у должника до сих пор нет средств, то в дело включаются приставы, либо коллекторы. И те и другие призваны убедить заемщика погасить задолженность, причем в принудительном порядке.

4. Важно постараться найти путь снижения расходов и даже извлечением дополнительных доходов. Если же речь идет о серьезном заболевании, то дело не до экономии, но если есть возможность устроиться куда-то еще, но важно использовать этот шанс.