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В Нижнем Тагиле к ветерану труда «скорая» ехала 5 часов. Есть ли этому разумное объяснение?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле к ветерану труда «скорая» ехала 5 часов. Есть ли этому разумное объяснение?

1 мая 2014, 11:51Общество
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