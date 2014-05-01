В Нижнем Тагиле к ветерану труда «скорая» ехала 5 часов. Есть ли этому разумное объяснение?

Пользовательница сообщила, что они звонили несколько раз. А после очередного звонка на другом конце провода им даже сообщили: «Ждите еще, машину не выслали».

Это что за скорая помощь, которая не может вовремя прислать машину и помочь тем, кто защищал нас, и благодаря которым мы живем? Мы оказались 315 на очереди... Где уважение к ветеранам войны? -- недоумевает пользовательница.

Женщина сообщила TagilCity.ru, что скорая помощь приехала лишь в 4 часа ночи.

Для того чтобы выяснить, в чем причина такой задержки, городской портал TagilCity.ru обратился к доктору выездной бригады одной из тагильских больниц. Добавим, что врач пожелала скрыть свое имя.

«Начнем с того, что есть существенная проблема с количеством бригад. На 10 000 населения положена 1 бригада. У нас же их в целом на сутках дежурит не более 14. 14 - это в лучшем случае и при условии, что днем в состав бригады входит только доктор и водитель, без помощника. Ночью количество бригад становится еще меньше, так как одиночки объединяются парами, ночью по одному не работают, это, во-первых, просто опасно, а, во-вторых, тяжело. В этом году со скорой рассчитались порядка 50 человек, именно тех, которые и приезжали к горожанам. Выходит такая ситуация, что машины в гараже стоят, но бригад на них нет, нет людей. Молодежь не хочет приходить, работа тяжелая и ответственная.

Далее, по поводу регалий «ветеранства». Со всем уважением отношусь к старикам, но существует очередность вызовов. Не нами она придумана. Все вызовы сортируются по экстренности (срочности). Вызовами первой срочности являются жизнеугрожающие состояния, например, кома, инфаркт, ДТП. Далее обслуживаются и остальные. Скорая сейчас физически не может приехать быстро ко всем. Вызовов много, бригад мало.

Еще одна огромная проблема - это непрофильные вызовы, или поликлинические. Скорая загружена такими вызовами, где нужна именно поликлиника. Прибавим к этому вызовы к пьяницам на улице, которые совершенно здоровы, просто пьяны.

Для скорой равны все, и ветеран, и простая бабушка. Раз диспетчер допустил такую задержку, значит, повод к вызову был не экстренным, а в очереди были вызовы угрожающие жизни больше.