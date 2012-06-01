Пресс-тур на праздник Симеона Верхотурского. Как это было

В программе были и праздничные литургии, и музеи, и гуляния, и фестивали, даже мотокросс. Автору Tagilcity.ru посчастливилось побывать на двух последних днях. В пресс-тур на шикарном комфортабельном паломническом автобусе в Верхотурье отправились более двадцати корреспондентов из разных уголков Урала. Здесь были представители тюменских, курганских, тагильских, екатеринбургских, челябинских и других СМИ. Следом за ними отправлялся и мотокросс, но поскольку колонна останавливалась в Невьянске и Нижнем Тагиле, ребята приехали несколько позже, чем планировалось по расписанию.

Итак, журналистов привезли в славный богатый историей город Верхотурье. Первое, что они увидели - массовое народное гуляние «Во славу славянского братства». Чего здесь только не было: и ярмарка народных промыслов, и развлечения для детишек, и фольклорный концерт, и даже полевая кухня.

Потом их повели в музей мужского монастыря, где рассказали о житие Симеона Верхотурского и истории самого монастыря. Далее по расписанию было посещение Крестовоздвиженского храма Мужского монастыря с байкерами, но они опаздывали, поэтому встречу перенесли на более поздний срок. Зато, несмотря на опоздание, колонну встречали в городе с улыбками и восторгом. Не успели они припарковаться, как сразу стали центром всеобщего внимания: детишек, прохожих, фото- и видеокамер. Кто-то постоянно подходил и просил прокатить… Но байкеров ждали в Актае, в детском доме, где участники мотопробега должны были помочь ребятам расчистить сад и устроить катания.

Вечером представителей прессы разместили в палаточном лагере на городском стадионе. Многим из них в первый раз довелось спать в юртах. Особо смелые решились даже полетать на дельтаплане, благо возможность была. Оказалось, что стадион разбили на месте бывшего аэродрома. Утром ушедшие раньше спать долго слушали историю о том, как оставшиеся у костра дружно радовались второму месту «Бурановских бабушек» на Евровидении. Wi-Fi там тоже был.

Утром всех ждал краеведческий музей с историей города и колокольня. Куратор группы Полина поделилась, что последний уровень колокольни открыли специально в честь праздника. По пути в женский Покровский монастырь невозможно было не заметить аптеку, располагающуюся в старинном доме. Если б не современная вывеска, можно было представить, как сейчас из-за угла или очередного поворота выйдут барышни в нарядах ХlХ- начала ХХ веков.

Там же неподалеку стоит разрушенная церковь, журналисты не поленились и обследовали ее. По всей видимости, она горела, но, как ни странно, в ней под самым куполом сохранились фрески иконописи.Что удивило, что даже в таком, казалось бы, духовно развитом городе находятся свои невежи. То тут, то там, как в церкви, так и вокруг валялись пустые бутылки и прочий мусор. На обратном пути невозможно было пройти мимо подвесного моста.

Апогеем праздника стал концерт Пелагеи. Но и здесь не обошлось без курьеза. Кто-то из группы изъявил желание купить цветы певице, но горожане, едва начав объяснять, где цветочный киоск, тут же осеклись и проговорили: «А зачем? Весь город здесь, вы сейчас и не купите ничего».