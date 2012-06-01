Сегодня состоится праздничное шоу «Полный вперед!» в к/т Красногвардеец
1 июня 2012, 09:49Общество
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Всей семьей сегодня можно отправиться в сказочное морское путешествие «Полный вперед!». Организатор шоу-программы - к/т «Красногвардеец», и приключения пройдут в свойственном для кинотеатра ключе.
Сначаладетей и их родителей встретят ростовые куклы и мультяшки. Все они будут костюмированыв морской тематике: пираты, капитаны, моряки. Сам «Красногвардеец» превратитсяв огромный корабль, который отправится бороздить морские просторы. Главнымифигурами в разыгрываемом шоу будут, конечно, зрители и клоуны Туся и Маруся.
По мереразвития сюжета, все окажутся в волшебной стране Мультландии. Вот здесь изаработает кинопроектор. Гости посмотрят увлекательный фильм.
Началопраздника уже в 12.00, так что скорее собираемся, берем в охапку всех детей,которые попали в поле зрение, и бегом за настоящими морскими приключениями!
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