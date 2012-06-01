Сегодня состоится праздничное шоу «Полный вперед!» в к/т Красногвардеец

Сначаладетей и их родителей встретят ростовые куклы и мультяшки. Все они будут костюмированыв морской тематике: пираты, капитаны, моряки. Сам «Красногвардеец» превратитсяв огромный корабль, который отправится бороздить морские просторы. Главнымифигурами в разыгрываемом шоу будут, конечно, зрители и клоуны Туся и Маруся.

По мереразвития сюжета, все окажутся в волшебной стране Мультландии. Вот здесь изаработает кинопроектор. Гости посмотрят увлекательный фильм.

Началопраздника уже в 12.00, так что скорее собираемся, берем в охапку всех детей,которые попали в поле зрение, и бегом за настоящими морскими приключениями!