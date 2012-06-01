Тагильчане еще сомневаются, что лето пришло окончательно и бесповоротно

Жители Нижнего Тагиа, зная климат и переменчивую благосклонность погоды к жителям Среднего Урала, еще не особо верят в окончательный приход долгожданного лета. Так, в опросе на TagilCity.ru 42,4% человек ответили, что лето уже пришло, но вот уйти ему никто не помешает. Не согласны с ними почти 30% участников опроса: они твердо верят, что лето точно пришло в Нижний Тагил. А еще 18,2% посетителей портала, участвовавших в опросе, настроены весьма серьезно: они выбрали ответ «Пришло и мы его не отпустим до ноября!».

Конечно, все мы помним невыносимую (но кому-то весьма приятную) жару в 2010 году, многочисленные пожары в лесах по всей России и свое желание поскорее вырваться с работы за город. Поэтому около 10% участников опроса говорят: «Какое же это лето...» Очень хочется с ними согласиться и увидеть в этом году очень теплое и приятное лето с яркими солнечными лучами - без частых гроз и ураганов. И пусть в этом 2012 году летом будут целыми все крыши, деревья, автомобили и жители города. Берегите себя: носите головные уборы на солнце, защищайте кожу от чрезмерного загара и весь организм от обезвоживания. Берегите и других: в городе действует особый противопожарный режим, поэтому в течение июня посещение лесов в выходные и праздничные дни будет вне закона.