В День защиты детей тагильчанам предлагается помочь больным малышам (ВИДЕО)

Арифметика акции проста, рассказывают организаторы. Если 10 000 человекпожертвуют каждый всего по сто рублей, то получится миллион. Главнойсвоей целью Фонд помощи больным детям «Живи, малыш» видит в том, чтобыне ограничиваться только сбором средств, а всем вместе добиваться того,чтобы государство, наконец, взяло на себя обязательство лечить больныхдеток.

«На Олимпиаду деньги есть, на смену вывески «милиция-полиция» деньгиесть, а на самое главное - на детей - денег нет», - сетуют активистыблаготворительной акции. Но пока готовятся аналитические доклады полечению детей в России, проводятся консультации с Минздравом ипрофильными комитетами Государственной думы, дети умирают… Именнопоэтому родилась идея акции «100 рублей спасут жизнь».

Средства, переведенные неравнодушными людьми со всей России, в том числе и тагильчанами, будут распределены между детьми, истории которых опубликованы в группе «Живи, малыш»ВКонтакте.

Среди организаторов Всероссийской благотворительной акции есть и тагильчанин, Егор Бычков. В своем обращении Егор призывает людей не оставаться безучастными к чужой беде и в этот день помочь спасти жизнь ребенку.