Завтра в Нижнем Тагиле пройдет увлекательнейший «Праздник мыльных пузырей»

Организатором события выступает «Экорадио». Представители местнойрадиостанции нарядятся в яркие веселые костюмы и будут раздавать всем детяммыльные пузыри. Как сообщил TagilCity.ru один из активистов мероприятия СеваМолчанов, пузырей организаторы заготовили много, всем ребятам должно хватить. Ещебудет конкурс-шутка, когда детей будут «помещать» в огромный мыльный пузырь.Такое действо всегда вызывает ажиотаж и бурю эмоций.

На празднике проведут огромное число конкурсов, средикоторых «сражение» на надувных молотах, «Паутинка». Во время торжества поскверу будет ходить ростовая кукла, поддерживая веселый детский настрой.

Всем, кто хочет попасть на праздник, остается верить, чтоднем на улице будет сиять солнце и прогнозируемые неполадки с погодой не начнутся.Как бы то ни было, организаторы уверяют, что мероприятие состоится:

А дождик мы отменим - с погодой договоримся! -- Сева Молчанов.

Организация праздников - дело нелегкое. Необходимо продумать каждую мелочь. Агентство твой праздник знает, как не разочаровать заказчиков. Сотрудники агенства сделают все, чтобы юбилей, свадьба, детский праздник или день рождения стали незабываемыми и принесли только приятные эмоции!