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47 миллионов рублей получит Нижний Тагил из областного бюджета на строительство жилого комплекса «Муринские пруды»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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47 миллионов рублей получит Нижний Тагил из областного бюджета на строительство жилого комплекса «Муринские пруды»

1 июня 2016, 09:05Общество
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