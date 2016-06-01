47 миллионов рублей получит Нижний Тагил из областного бюджета на строительство жилого комплекса «Муринские пруды»

Сергей Носов неоднократно обращался к областному правительству с просьбой о предоставлении субсидий на строительство этого жилого микрорайона. Однако всякий раз просьба оставалась неуслышанной.

И вот, наконец, его обращения были услышаны. Город получит деньги.

Эти средства будут направлены на выполнение первого этапа строительства инженерной инфраструктуры ж/к «Муринские пруды».

Эту информацию подтверждает Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.