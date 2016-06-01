47 миллионов рублей получит Нижний Тагил из областного бюджета на строительство жилого комплекса «Муринские пруды»
1 июня 2016, 09:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Средства на это строительство были запланированы уже давно - в программе комплексного развития Нижнего Тагила на 2013-2016 годы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Носов неоднократно обращался к областному правительству с просьбой о предоставлении субсидий на строительство этого жилого микрорайона. Однако всякий раз просьба оставалась неуслышанной.
И вот, наконец, его обращения были услышаны. Город получит деньги.
Эти средства будут направлены на выполнение первого этапа строительства инженерной инфраструктуры ж/к «Муринские пруды».
Эту информацию подтверждает Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей