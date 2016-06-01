Жильцам многоквартирного дома в Нижнем Тагиле предстоит погасить задолженность перед коммунальщиками, возникшую из-за ошибки общедомового счётчика

По разным квартирам суммы были разными, но у многих жильцов задолженность по этим показателям с 1 февраля 2015 составила от 1000 рублей и более.

В Управляющей компании «Дзержинского района» нам рассказали о том, что эти деньги действительно придётся выплачивать из-за того, что с общедомового счётчика неправильно производились начисления сообщили в редакцию TagilCity.ru жильцы дома №7 на ул. Валегинская.

TagilCity.ru напоминает о том, что ранее предполагалось, что произошла какая-то ошибка. Для того, чтобы разобраться в ситуации, в «Горэнерго» (компанию, предоставившую данные для расчетов) выезжал главный инженер управляющей компании (далее – УК).

Оказалось, что ошибка действительно имела место. Но ошибка не в выставлении платёжных квитанций, а техническая ошибка в показателях общедомового прибора учёта потребления воды.

Произошла техническая ошибка общедомового прибора учёта воды. Фактически жильцами потреблялось большее количество горячей воды, чем показывал прибор учёта. Это продолжалось 18 месяцев. Поскольку погрешность была невелика, перерассчитанная сумма была включена в платёжные квитанции за май. Жильцы, которые не могут сразу погасить эту задолженность, смогут сделать это постепенно. Пени на эту сумму начисляться не будут заверил журналиста TagilCity.ru директор «Управляющей компании Дзержинского района» - Никита Копаев.

Выявить ошибку в расчетах за столь длительный период удалось за счёт проверки различных показателей и изучения архивов, сообщили в управляющей компании.

Часть вины в произошедшем, конечно, лежит на управляющей компании, но и ресурсоснабжающая организация должна была обратить внимания на то, что, согласно показателям, из жилого дома уходит больше горячей воды, чем было в него подано рассказал журналисту TagilCity.ru директор УК.

Жильцы по-разному восприняли информацию о том, что последние полтора года они недоплачивали за общедомовые нужды. В отделе по работе с населением УК рассказали о том, что ситуация разъясняется жильцам.

Мы ежедневно разъясняем жильцам ситуацию как лично, так и по телефону. Со старшей по дому нам удалось добиться понимания ситуации. Другие жильцы тоже реагируют спокойно рассказала журналистам TagilCity.ru начальник отдела УК по работе с населением – Валентина Анатольевна.

Однако от инициативной группы жильцов в редакцию TagilCity.ru поступила информация о том, что они готовят коллективное обращение в прокуратуру, чтобы компетентные органы осуществили проверку по факту столь крупного единоразового начисления.

В доме 200 квартир. Каждой насчитали от 2000 до 5000 рублей. В сумме получается примерно полмиллиона. Куда эти деньги пойдут? Кому? И почему полтора года они никому не были нужны, а понадобились именно сейчас? -- спросила в личном разговоре с журналистом TagilCity.ru тагильчанка Алёна.

В УК сообщают о том, что в целом, жильцы дома понимают ситуацию. Инициатива по обращению в инстанции принадлежит небольшому числу собственников.

Инициативная группа может состоять и из двух-трёх жильцов, особенно негативно воспринявших информацию о перерасчёте. Нередко бывает так, что люди просто не хотят получить официальных разъяснений, вместо этого обращаясь в инстанции рассказали в отделе по работе с населением УК.