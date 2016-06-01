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Жильцам многоквартирного дома в Нижнем Тагиле предстоит погасить задолженность перед коммунальщиками, возникшую из-за ошибки общедомового счётчика
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Жильцам многоквартирного дома в Нижнем Тагиле предстоит погасить задолженность перед коммунальщиками, возникшую из-за ошибки общедомового счётчика

1 июня 2016, 13:35ОбществоПавел Щербина
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