Жители Екатеринбурга приняли взрывные работы на Шарташском каменно-щебеночном карьере за взрыв
1 июня 2016, 09:35Общество
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Несколько секунд необычно громких звуков напугали жителей Кировского микрорайона Екатеринбурга. Многие подумали, что произошел взрыв.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось 31 мая около 16 часов. Перед этим жители как будто слышали звук сирены. После этого начали дрожать стены, наблюдалось колебание домов, как утверждают жители многоэтажек в этом районе. Вообще взрывы – это не новость для местных жителей, но на этот раз это происходило слишком необычно громко. К сведению: Шарташский каменно-щебеночный карьер расположен в 300 метрах от территории жилых домов на улице Фабричной данного микрорайона.
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