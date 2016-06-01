Жители Екатеринбурга приняли взрывные работы на Шарташском каменно-щебеночном карьере за взрыв

Это случилось 31 мая около 16 часов. Перед этим жители как будто слышали звук сирены. После этого начали дрожать стены, наблюдалось колебание домов, как утверждают жители многоэтажек в этом районе. Вообще взрывы – это не новость для местных жителей, но на этот раз это происходило слишком необычно громко. К сведению: Шарташский каменно-щебеночный карьер расположен в 300 метрах от территории жилых домов на улице Фабричной данного микрорайона.