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Жители Екатеринбурга приняли взрывные работы на Шарташском каменно-щебеночном карьере за взрыв
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Екатеринбурга приняли взрывные работы на Шарташском каменно-щебеночном карьере за взрыв

1 июня 2016, 09:35Общество
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