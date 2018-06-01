Сергей Носов стал претендентом на звание почетного гражданина Нижнего Тагила

Помимо экс-мэра, на получение звания почетного гражданина Нижнего Тагила выдвинут глава полиции Ибрагим Абдулкадыров, художник Вилен Мухаркин, заведующая диспансером Демидовской больницы Галина Леонова и главный врач психиатрической больницы №7 Вячеслав Мишарин.

Трое финалистов станут известны через две недели на оргкомитете города. После свой выбор сделают депутаты городской думы, которые и определят победителя.