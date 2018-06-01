Сергей Носов стал претендентом на звание почетного гражданина Нижнего Тагила
1 июня, 23:35Общество
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Кандидатура Сергея Носова официально выдвинута на получение звания почетного гражданина Нижнего Тагила. Всего на получение звания выдвинуты пять кандидатур.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо экс-мэра, на получение звания почетного гражданина Нижнего Тагила выдвинут глава полиции Ибрагим Абдулкадыров, художник Вилен Мухаркин, заведующая диспансером Демидовской больницы Галина Леонова и главный врач психиатрической больницы №7 Вячеслав Мишарин.
Трое финалистов станут известны через две недели на оргкомитете города. После свой выбор сделают депутаты городской думы, которые и определят победителя.
По информации АН «Между строк», возможно, впервые за десять лет звание присвоят сразу двум кандидатам – Носову и Абдулкадырову.
Сергей Носов обратился к тагильчанам с призывом не организовывать митинги в связи с его назначением врио губернатора Магаданской области.
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