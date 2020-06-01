В России определили дату всероссийского голосования по правкам к Конституции
Сегодня, 20:41ОбществоФото: pixabay.com
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На встрече с руководством ЦИК и участниками рабочей группы по подготовке изменений к Конституции президенту Путину предложили провести всенародное голосование 1 июля. Он одобрил выбранную дату.
Напомним, из-за пандемии дату голосования по принятию правок к Конституции перенесли с 22 апреля на неопределенный срок. Теперь озвучена официальная дата плебисцита – 1 июля. Скорее всего менять ее уже не будут.
Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», участки будут открыты за неделю до голосования. Для безопасности голосующих им будут напоминать о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Все поверхности будут регулярно дезинфицироваться.
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