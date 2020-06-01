Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем защиты детей

Дорогие тагильчане! В памяти каждого человека живут добрые и светлые воспоминания, связанные с детством. Мы проносим эти впечатления через всю свою жизнь, с удовольствием рассказываем детям и внукам о прекрасном и незабываемом времени.

Мир детства, наполненный радостью познания мира, эмоциями, событиями и открытиями, нуждается в любви, понимании и бережном отношении к нему взрослых. Международный день защиты детей является напоминанием всем нам об этом, сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что защита материнства и детства является приоритетом государства, а также реализуемых национальных проектов в стране. В условиях пандемии коронавируса, в первую очередь, меры поддержки адресованы семьям с детьми.

Глава города сказал, что власти стремятся сделать как можно больше для создания комфорта и интересного времяпровождения в городе. Так, в Нижнем Тагиле возводится три детских сада, в которых будут ясельные группы, осуществляется план по ремонту образовательных учреждений, строятся новые спортплощадки, создаются и обновляются парки и скверы.