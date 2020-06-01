Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем защиты детей
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с Днем защиты детей, сообщает пресс-служба администрации города.
Дорогие тагильчане! В памяти каждого человека живут добрые и светлые воспоминания, связанные с детством. Мы проносим эти впечатления через всю свою жизнь, с удовольствием рассказываем детям и внукам о прекрасном и незабываемом времени.
Мир детства, наполненный радостью познания мира, эмоциями, событиями и открытиями, нуждается в любви, понимании и бережном отношении к нему взрослых. Международный день защиты детей является напоминанием всем нам об этом, сказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что защита материнства и детства является приоритетом государства, а также реализуемых национальных проектов в стране. В условиях пандемии коронавируса, в первую очередь, меры поддержки адресованы семьям с детьми.
Глава города сказал, что власти стремятся сделать как можно больше для создания комфорта и интересного времяпровождения в городе. Так, в Нижнем Тагиле возводится три детских сада, в которых будут ясельные группы, осуществляется план по ремонту образовательных учреждений, строятся новые спортплощадки, создаются и обновляются парки и скверы.
Благодарю всех, кто работает с детьми, по роду своей деятельности и по велению души делает все, чтобы юные тагильчане получали знания, укрепляли здоровье, развивали свои таланты. Желаю взрослым терпения, мудрости, понимания ценности каждой минуты, проведенной вместе со своим ребенком. Берегите себя и своих детей! Это сейчас особенно важно. Всем детям — хорошего лета, радости, чистого неба и яркого солнца! Крепкого вам здоровья, мира и счастья! сказал Владислав Пинаев.