В ГД приняли поправки ЕР по бесплатному подведению газа к участкам

В Госдуме принят закон о бесплатном доведении газа до участков для всех россиян. Ранее соответствующие поправки были инициированы партией «Единая Россия». Газ будет доведен до пользователей не за счет их средств, а за счет «Газпрома».

«Люди за это не должны платить — такую задачу поставил перед нами президент», — заявил Сергей Неверов, руководитель фракции ЕР в Госдуме. Представители партии также предложили ввести принцип одного окна для подключения данной услуги, пишет nashgorod.ru. Абоненты должны иметь возможность оформить услугу в МФЦ, без подачи документов в различные инстанции. Такое предложение было поддержано «Газпромом». В ближайшее время в Совфеде будет рассмотрена еще одна инициатива ЕР. Председатель партии Дмитрий Медведев предложил закрепить на законодательном уровне статусы «единый оператор газификации» и «региональный оператор газификации. Это поможет быстрее подключать пользователей и расширить газификацию по стране, поскольку операторы будут действовать совместно с региональными властями, считает Дмитрий Кобылкин, замсекретаря генсовета ЕР. Поправки, разработанные партией, помогут решить проблемы с газификацией в тех регионах страны, где на это не хватало средств местного бюджета. Такое мнение озвучил Владимир Самокиш, один из победителей праймериз ЕР. Как сообщает сайт «Единой России», процесс подключения будет проходить в два этапа. Его планируется завершить к 2030 году. Уже к 2023 году, в соответствии с поручением президента России, газ будет бесплатно подведен к участкам, имеющим соответствующие технические возможности. «Доступный газ — тема острая. Общаюсь с избирателями и вижу: люди, особенно жители сельской местности, злятся, что национальное достояние превратилось в средство обогащения для недобросовестных компаний. Яркий пример: медсестре из Талицы газовики выставили за подключение 670 321 рубль! До газопровода по прямой 123 метра, критерии для подключения по льготной стоимости соблюдены, но по формальным основаниям ей отказывали раз за разом», — сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. На протяжении двух лет депутат совместно с прокуратурой и неравнодушными гражданами борется за то, чтобы местные газораспределительные компании активнее подключали домохозяйства к газу по льготной цене, утвержденной региональной РЭК. «Однако газовики упорно игнорируют интересы населения. Поправки в законопроект решат вопрос радикально, сделают подведение трубы к участку бесплатным для граждан. Важно, чтобы это распространялось не только на „Газпром“, но и на остальные газовые компании», — заключил Максим Иванов.

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