Стали известны доходы глав сел под Тагилом, а бюджетников подключат к газу первыми

Под Нижним Тагилом доставали машину экс-депутата Госдумы Алексея Балыбердина, ЕВРАЗ испытывает проблемы, а бывший глава МВД Первоуральска дошел до Верховного Суда — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 1 июня.

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