Стали известны доходы глав сел под Тагилом, а бюджетников подключат к газу первыми

Стали известны доходы глав сел под Тагилом, а бюджетников подключат к газу первыми
Стали известны доходы глав сел под Тагилом, а бюджетников подключат к газу первыми
Вчера, 19:09ОбществоФото: pixabay.com
Под Нижним Тагилом доставали машину экс-депутата Госдумы Алексея Балыбердина, ЕВРАЗ испытывает проблемы, а бывший глава МВД Первоуральска дошел до Верховного Суда — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 1 июня.

Самым богатым главой сельского образования стал Михаил Бритов из Висимо-Уткинска. Его доход за прошлый год составил один миллион рублей. Меньше всех в прошлом году заработал глава Серебрянки Сергей Сивков и его почти полмиллиона рублей. У кого из мэров поселков и деревень под Нижним Тагилом самая богатая супруга, а кто владеет пятью машинами, читайте в материале TagilCity.ru.

Nissan Алексея Балыбердина утонул в минувшие выходные в Краснополье. Экс-депутат Госдумы происшествие никак не комментирует, как и сотрудники Центра защиты населения, а также глава района. Факт работ на берегу местного водоема подтверждают кадры с места событий. Что стало причиной инцидента, а также почему спасатели и местные чиновники не называют имен и фамилий, разбиралась редакция TagilCity.ru.

На НТМК, который входит в состав ЕВРАЗа, приостановили набор сотрудников. С 1 июня трудоустраивать на комбинат будут только жизненно важных специалистов. Причиной тому на НТМК называют кризис металлургической отрасли. Вопросы восполнения необходимых кадров теперь будут рассматривать вице-президент или президент компании. Скорее всего, такая обстановка повлияет только на работников комбината, а менеджеры холдинга проблемы вряд ли испытают на себе.

Губернатор Евгений Куйвашев предложил внести учителей и врачей в список претендентов на льготный газ. Меры поддержки коснутся только тех педагогов и медиков, которые работают в сельских школах и лечебницах. Согласно программе газификации, к 2030 году охват населения по подключению к жидкому топливу будет практически полным.

Глава отдела полиции Первоуральска Олег Грехов обжаловал приговор в Верховном Суде РФ. Бывшего правоохранителя обвиняли в получении взятки за раскрытие тайны переговоров бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Лошадиный блокбастер разворачивается в наши дни в Салде — агрессивный скакун нападает на прохожих. Дело доходит до серьезных травм, с которыми пострадавшие обращаются в больницы. Полиция в дела лошадиные не лезет, а хозяин коня продолжает выпускать своего питомца на вольный выгул, не боясь, что для животного такое поведение тоже может обернуться трагедией.

Тело 44-летнего мужчины было найдено в коллективном саду «Нива» в Березовском. У пострадавшего правоохранители обнаружили ножевую рану шеи, которая, предположительно, и стала причиной смерти.

Сюжеты:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя СалдаИтоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеНижний Тагил
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