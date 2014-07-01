Гидроизоляция подвалов изнутри

Максимального эффекта можно достичь, если провести ее на начальной стадии строительства. Но не стоит отчаиваться, если гидроизоляция не была выполнена вовремя, ситуацию с легкостью поможет исправить компания "Реал-Комфорт", а специалисты смогут качественно, быстро и надежно выполнить все работы.

Места, которым стоит уделить максимальное внимание при изоляции:

швы примыкания;

места подвода коммуникаций;

температурные и диффамационные швы;

отверстия крепления опалубки.

К таким материалам относится широкий ассортимент, но не все они подходят именно для внутренней обработки, так мастики и битуминозные покрытия лучше использовать исключительно снаружи, так как они не способны выдержать отрицательное давление. Составы на основе цемента применяются для работ изнутри, к ним относится обмазочная гидроизоляция, которая наноситься на любую минеральную поверхность. Это могут быть различные полимеры, которые наносятся на часть стены, контактирующую с водой.

Наиболее эффективной, используемой для бетонных стен, считается проникающая изоляция, она позволяет провести внутреннюю гидроизоляцию без повреждения и вскрытия наружного периметра подвального помещения.

За счет применения этого материала достигается полное препятствие проникновения воды сквозь бетон, так как он гидроизолируеться по всей свой толщине.

Если в основе стен природный камень, то актуально выполнять изоляцию, где в качестве материала выступают специальные смолы, наносимые в два слоя, чтобы максимально избавить помещение от попадания влаги.

И не менее эффективным способом является инъекционная изоляция, которая осуществляется путем введения специальных материалов с помощью пакеров вглубь швов путем высокого давления.

Поклеечные материалы в виде рулонов наклеиваются в несколько слоев, но слишком подвержены различным повреждениям. Также можно использовать гидрофобизаторы, которые обладают превосходными водоотталкивающими свойствами, и обеспечивают стекание воды просто вниз по стене.