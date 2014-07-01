Музей «Демидовская дача» приглашает тагильчан посмотреть в бинокль и расписать «поднос»

С 15:00 до 19:00 жителей Нижнего Тагила ждут на мастер-класс «Трафаретная роспись». Организаторы обещают, что посетители смогут не только ознакомиться с выставкой «Тагильский поднос», но и выполнить трафаретную роспись «Тагильская роза» на тонированном картоне.