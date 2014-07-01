Музей «Демидовская дача» приглашает тагильчан посмотреть в бинокль и расписать «поднос»
1 июля 2014, 13:45Общество
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Каждый четверг двери музея «Демидовская дача» открыты для тагильчан. Это 10-ый по счету объект Нижнетагильского музея-заповедника, открытый еще в конце сентября 2013 года.
С 15:00 до 19:00 жителей Нижнего Тагила ждут на мастер-класс «Трафаретная роспись». Организаторы обещают, что посетители смогут не только ознакомиться с выставкой «Тагильский поднос», но и выполнить трафаретную роспись «Тагильская роза» на тонированном картоне.
Кроме этого на балконе музея установлен мощный бинокль, через который Вы сможете в деталях разглядеть побережье Тагильского пруда и окрестные горы.
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