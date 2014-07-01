В Нижнем Тагиле собирают книги для детских садов Крыма. Их повезет губернатор области
В Нижнем Тагиле объявляется акция «Поделись книгой» по сбору книг для детских садов Крыма. Организатор – партия «Единая Россия». Сегодня в образовательных учреждениях на полуострове дефицит детской художественной литературы на русском языке. Гуманитарная посылка станет отличной поддержкой для маленьких крымчан и свидетельством того, что жители Урала готовы помочь Крыму. Просим Вас поддержать эту акцию и помочь собрать книги для малышей.
Сбор книг продлится по 7 июля 2014 года, после чего в срок с 7 по 12 июля гуманитарная посылка от местного отделения будет доставлена в Региональный исполнительный комитет. Затем книги будут переданы непосредственно в детские сады во время визита в Севастополь уральской делегации во главе с Губернатором Свердловской Евгением Куйвашевым и Секретарем регионального отделения «Единой России» Виктором Шептием.
Книги будут приниматься в общественных приемных Нижнетагильского местного отделения Партии «Единая Россия» по адресам:
- Исполнительный комитет НТ МО ВПП «Единая Россия» пр. Ленина 31, оф.19, т. 41-25-40,
- Ленинская районная общественная приемная НТ МО ВПП «Единая Россия», ул. Горошникова, 56, т. 8(908)903-48-04,
- Тагилстроевская районная общественная приемная НТ МО ВПП «Единая Россия», на техпоселке, ул. Гвардейская, 26, т. 32-92-68,
- Дзержинская районная общественная приемная НТ МО ВПП «Единая Россия» ул. Окунева, 22, т. 33-59-83.
Каждый желающий может сделать подарок крымчанам, каждый сможет заглянуть в отделение «Единой России» или передать детскую литературу через единоросов. Единственное требование – книги должны в хорошем состоянии, чтобы их не стыдно было дарить малышам.
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