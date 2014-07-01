В Нижнем Тагиле собирают книги для детских садов Крыма. Их повезет губернатор области

Сбор книг продлится по 7 июля 2014 года, после чего в срок с 7 по 12 июля гуманитарная посылка от местного отделения будет доставлена в Региональный исполнительный комитет. Затем книги будут переданы непосредственно в детские сады во время визита в Севастополь уральской делегации во главе с Губернатором Свердловской Евгением Куйвашевым и Секретарем регионального отделения «Единой России» Виктором Шептием.