Жительницу Нижнего Тагила поздравили с 90-летним юбилеем

Нелегкую жизнь прожила Людмила Никитична, испытав на себе раскулачивание родительской семьи, тяжелые военные и послевоенные годы. В 1930 году с семьей она приехала в Нижний Тагил на стройку УВЗ. Здесь закончила 7 классов и сразу пошла работать медрегистратором в ЦГБ № 1. В 1950 году Людмила Никитична окончила курсы медицинских сестер и проработала в ЦГБ № 1 участковой медицинской сестрой до пенсии.