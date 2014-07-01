Жительницу Нижнего Тагила поздравили с 90-летним юбилеем
1 июля 2014, 13:25ОбществоCorey
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Специалисты Управления социальной политики по Дзержинскому району совместно с представителем администрации района и председателем Совета ветеранов ГБУЗ СО «ЦГБ № 1» вручили поздравительное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина долгожительнице Дзержинского района – ветерану Великой Отечественной войны Людмиле Никитичне Журавлевой с 90-летием.
Обладая прекрасной памятью, в беседе с гостями Людмила Никитична вспомнила свои молодые годы, трудовые будни, людей, которые ее окружали.
Нелегкую жизнь прожила Людмила Никитична, испытав на себе раскулачивание родительской семьи, тяжелые военные и послевоенные годы. В 1930 году с семьей она приехала в Нижний Тагил на стройку УВЗ. Здесь закончила 7 классов и сразу пошла работать медрегистратором в ЦГБ № 1. В 1950 году Людмила Никитична окончила курсы медицинских сестер и проработала в ЦГБ № 1 участковой медицинской сестрой до пенсии.
Людмила Никитична очень энергичная, жизнерадостная женщина, требовательная к себе и окружающим. Прожить 90 лет ей помогли сила и молодость души, любовь и забота близких людей.
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