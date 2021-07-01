Путин высказался о высоких кредитных ставках банков

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии назвал слишком высокой кредитную ставку в 18%. Именно ее банки предлагают малому и среднему бизнесу.

По словам одного из бизнесменов, под данную ставку кредитные организации предлагают ему деньги на большой срок. Кроме того, они требуют залог. На это Путин ответил, что отказаться от залоговой системы - значит раскачивать финансовую систему страны. Президент добавил, что сейчас в России введены меры поддержки малого и среднего бизнеса, такие как льготные кредитные ставки. Об этом информирует 1prime.ru. Экономист Василий Колташов назвал разными вещами залоговую систему и высокую стоимость кредитов. Залог является имущественным обеспечением кредита, другими словами - страховкой для банка. Отечественные финансовые учреждения функционируют по традиционной схеме. Последняя подразумевает обеспечение, которое позволило избежать банковского кризиса в последние десятилетия. Касательно ставок, отдельным банкам на самом деле нужно изменить подход. Они не должны так алчно относиться к своим клиентам. Надо понимать, что неподъемная стоимость займов ляжет тяжким бременем на предприятия. Некоторые банки зарабатывают, предлагая деньги людям по якобы невысокой ставке, но за счет комиссий и прочих условий, которые прописывают в дополнительном соглашении, истинная цена займа намного выше, чем указано в основном договоре. Финансовые организации, которые так делают, ставят на кон свою репутацию. Банкиры обязаны давать полные данные о стоимости вклада с учетом всех комиссий, подчеркнул эксперт. Колташов добавил, что на проблему государственного регулирования должен обратить внимание Путин. Необходимо на законодательном уровне установить максимум по кредитным ставкам, отталкиваясь от ставки Банка России. Банки нужно принудить к прозрачности. В данной области должны произойти изменения, однако залоговое обеспечение вряд ли отменят.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter