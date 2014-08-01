Что такое ПАРМ и где они применяются?

Персонал перевозят исключительно в кабинах. Нахождение в фургоне разрешается только на время стоянки.

Передвижные авторемонтные мастерские ПАРМ призваны решать целый диапазон задач, способны справляться с разными видами работ – газорезательными, слесарно-механическими, сварочными, токарными. В свою очередь, эти работы нацелены на восстановление, ремонт автотракторной специальной техники, когда нет обычных ремонтных баз - стационаров. Кроме того, передвижные мастерские используются, когда нужно осуществить плановое техобслуживание транспорта. Так, речь идет о работах, связанных с трансмиссией, топливной системой, двигателями, подвесками, электрооборудованием, аккумуляторами, редукторами, тормозными системами. Также выполняются другие работы, в частности, осуществляется перемещение бригад ремонтников, перевозятся агрегаты и узлы автотракторной спецтехники, работы по погрузке и разгрузке, монтажу и демонтажу.

Что представляют собой передвижные мастерские с точки зрения конструкции? Это автотранспортное средство, куда монтируется кузов-фургон, оснащенный комплектом оборудования. Базой для такой мастерской служит шасси КАМАЗ и Урал (ПАРМ). Материалом для кузова фургона является сварной каркас, пластины из металла, предусмотрен утеплитель. Изнутри такой фургон покрыт ламинированным ДВП либо пластиком, напольное покрытие - линолеум. Кузов с наружной стороны оборудован съемной лестницей, имеется также консольная укосина, которую используют для того, чтобы поднимать в фургон грузы. Их вес не должен превышать полтонны. Имеется, кроме того, ниша под инструментарий.

Оборудование представлено большим количеством разновидностей: здесь газовые редукторы, сварочный выпрямитель ВД 313, баллоны с пропаном и кислородом, рукава, сверлильный станок, токарный станок, верстак, гидравлический пресс и другие приспособления.