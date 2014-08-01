Доноры, добро пожаловать! Евгений Куйвашев открыл станцию переливания крови в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Наличие качественных пунктов сдачи крови в любом крупном городе имеет большое значение во всей цепи здравоохранения региона.

Строительство этого объекта проходило действительно сложно, отметил Евгений Куйвашев. Начиналось оно еще в 2004 году, по разным причинам откладывалось. Но решением законодательного и областного правительства строительство было активно продолжено.

Более того, Евгений Куйвашев пообещал перейти к активной работе по возведению еще одного долгостроя в Нижнем Тагиле – многопрофильной детской больницы. Однако конкретных сроков губернатор журналистам не назвал.

Сергей Носов в своей речи отметил практическое значение пункта: к несчастью, происходит огромное количество аварий, а пострадавшим требуются десятки литров крови. И то, что объект открылся накануне Дня города, по мнению Сергея Константиновича, – еще один повод поздравить Нижний Тагил с процветанием.

Зоя Владимировна Пучкова, главный врач, не скрывая своих эмоций, поблагодарила всех, кто причастен к строительству объекта – муниципалитет, область, строителей и, конечно, своих коллег, которым терпения не занимать.

Коновалова Людмила Андреевна – почетный донор России, работник станции. За свою жизнь она сдала кровь уже 170 раз, это около 80 литров. «Много крови не бывает», - шутит Людмила Андреевна про свою работу. Кстати, получить звание «Почетного донора» можно после безвозмездной сдачи крови 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, либо 25 раз кровь и 15 раз плазму крови.

«Станция переливания крови» – центр, построенный по последним технологиям. Начиная свое путешествие от просторной регистрационной, пациент попадает в мега-современную комнату по приему крови, рассчитанную на более десятка человек. Здесь и зона для отдыха, и зона подготовки доноров, и просторные коридоры.

Но большую часть площади, конечно, занимают помещения, куда посторонним людям вход запрещен – лаборатории, центры по управлению запасами крови, хранилища, банки, инкубаторы.

Центр, к слову, работает уже с начала июля, а 3 числа был произведен первый забор крови. Работники рассказывают, что уже освоились в здании. С гордостью показывают и новейший аппарат IH-1000, который самостоятельно определяет группу крови и делает все необходимые анализы.

В Нижнем Тагиле сейчас функционирует более тысячи доноров, все они любимы сотрудниками центра. Сдавать кровь в таких условиях, рассказывают, стало одно удовольствие. Образуются целые донорские династии – кровь сдают даже дети.

С открытием «Станции переливания крови» у Нижнего Тагила есть все шансы нарастить пул доноров. Как уже выяснилось, крови и плазмы много не бывает, срок годности заканчивается, иметь хороший запас необходимо всегда. Кровь из данного центра поставляется во все больницы Нижнего Тагила и даже дургих городов. Центр находится по адресу Циолковского, 23.