Сергей Носов намерен создать тагильчанам настроение на День города-2014

292-летие Нижнего Тагила горожане традиционно смогут отметить на нескольких площадках. Старт основным мероприятиям будет дан 8 августа во дворце культуры «Юбилейный», где пройдет торжественное собрание. Основное празднество развернется на следующий день и начнется в 13.00 с гулянья на Лисьей горе.

Одновременно с этим откроется уже ставший традиционным променад на Демидовской даче. Кроме того, для жителей и гостей Нижнего Тагила в парке имени А.П. Бондина развернется цветочное шоу. Вечером на площади за зданием КДК «Современник» состоится праздничный концерт.

Кстати! В этом году зрителей будут развлекать не только творческие коллективы Тагила и Екатеринбурга, но и легендарная шведская группа «Secret Service», а также Тимур Родригес. Кульминацией Дня города станет пиротехническое шоу над акваторией тагильского пруда.

Сергей Носов обратил внимание собравшихся на то, что Тагилу есть что показать и чем гордиться. Глава города призвал участников оргкомитета приложить максимум усилий, чтобы информировать горожан о хороших начинаниях и проектах, которые имели место в этом году.

День города – это квинтэссенция всего, что мы сделали за год, - отметил мэр. – Главное рассказать людям об этом и создать настроение!.