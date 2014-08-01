Связь под землей есть
1 августа 2014, 14:25Общество Анна Хорькова
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Абоненты «Ростелекома» получили возможность пользоваться услугами сотовой связи на станциях «Чкаловская» и «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена.
Абоненты «Ростелекома» получили возможность пользоваться услугами сотовой связи на станциях «Чкаловская» и «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена. До последнего времени две новые станции оставались не охваченными услугами сотовой связи.
Возможность общения у абонентов есть как в помещении станций метрополитена, так и на всем пути следования между станциями. Для этого смонтированы две базовые станции сотовой связи производства Ericsson и скрытые направленные антенны в тоннелях.
В октябре 2014 года абоненты «Ростелекома» получат возможность пользоваться мобильным Интернетом по технологии 3G+ на «Чкаловской» и «Ботанической».
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