В Нижнем Тагиле назвали самые «Цветущие ТОСы» (ФОТО)
1 августа 2014, 11:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне, 29 июля, в Нижнем Тагиле были подведены итоги конкурса «Цветущий ТОС».
В отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города рассказали, что в финале конкурсная комиссия оценивала работу семи ТОСов: «Звездный», «Алапаевский», «Малая Кушва», «Северный», «Квартал-32», «Кирпичный», «Верхняя Черемшанка».
Во время объезда экспертная комиссия отметила высокий уровень организации детского досуга в ТОСах, активное сотрудничество с учреждениями культуры и образования, особо было отмечено благоустройство территорий, пишет официальный сайт города.
Победителем конкурса признан ТОС «Малая Кушва», второе место занял ТОС «Северный», третье – у ТОСа «Алапаевский». Победители и участники конкурса будут отмечены дипломами Администрации города.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей