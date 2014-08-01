В Нижнем Тагиле назвали самые «Цветущие ТОСы» (ФОТО)

В отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города рассказали, что в финале конкурсная комиссия оценивала работу семи ТОСов: «Звездный», «Алапаевский», «Малая Кушва», «Северный», «Квартал-32», «Кирпичный», «Верхняя Черемшанка».

Во время объезда экспертная комиссия отметила высокий уровень организации детского досуга в ТОСах, активное сотрудничество с учреждениями культуры и образования, особо было отмечено благоустройство территорий, пишет официальный сайт города.

Победителем конкурса признан ТОС «Малая Кушва», второе место занял ТОС «Северный», третье – у ТОСа «Алапаевский». Победители и участники конкурса будут отмечены дипломами Администрации города.