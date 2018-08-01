Убитый бизнесмен Павел Неверов подал иск о банкротстве жены

Убитый в апреле 2018 года бизнесмен Павел Неверов подал иск в Арбитражный суд. Согласно информации из картотеки суда, иск направлен в отношении жены коммерсанта. В качестве иных лиц обозначена ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». Сумма исковых требований составляет 2,3 миллиона рублей.

Информация о том, кто мог подать заявление от имени Павла Неверова, не разглашается. Жена бизнесмена воздержалась от комментариев.

После смерти бизнесмена и открытия наследства банкротство физического лица перешло в стадию банкротства его наследственной массы. Ранее финансовый управляющий Неверова оспорил брачный контракт между ним и его супругой. Видимо, вдова не может вернуть в наследственную массу деньги по его требованию и управляющий подал заявление в Арбитражный суд о ее банкротстве, так как ранее в рамках основного банкротства брачный контракт был признан судом недействительным, пояснил ситуацию юрист Евгений Шестаков.