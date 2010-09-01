Старейшая школа Нижнего Тагила приняла учеников

По словам директора школы №1 Татьяны Мамоновой, сегодня в первый класс пришли 62 ученика. И с каждым годом первоклашек становится все больше. В 2007 году коллектив школы выиграл грант в размере 1-го миллиона рублей в номинации "за внедрение инновационных образовательных программ". Грант помог школе обновить материально-техническую базу и тем самым повысить качество обучения.

За свою новую историю, а это более 30-лет, школа выпустила 7 золотых и 29 серебряных медалистов. Выпускниками первой школы гордятся не только в родном городе, но и далеко за его пределами. Юрий Струков – участник Великой Отечественной войны, контр-адмирал; Анатолий Захаров – первый директор НТМК; Геннадий Мальцев – бывший начальник нижнетагильской таможни; Виталий Пынькин – двукратный чемпион Европы, чемпион мира по тхеквондо – им и многим другим дала путевку в жизнь старейшая школа города.