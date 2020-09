В интернет выложили видеозапись с убийством предпринимателя Деданина

В Telegram-канале интернет-издания Baza появилась видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на 43-летнего бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина.

На ролике видно, как сзади к предпринимателю подходит убийца Араик Мирзонян и несколько раз стреляет в него из пистолета. Когда жертва падает, преступник совершает контрольный выстрел в голову и уходит с места преступления. Об этом сообщает inkazan.ru. Полицейские задержали Мирзоняна. На допросе он рассказал, что убийство произошло на почве мести. Злоумышленник отомстил за своего друга Ивана Нетроголова, который два года назад вломился в дом предпринимателя и хотел его обокрасть. Но Деданину удалось дать отпор грабителям: он убил Нетроголова и другого соучастника преступления. Позже их подельник был приговорен к шести годам лишения свободы. Новость об убийстве Деданина появилась в СМИ 1 сентября. Убийца застрелил бизнесмена неподалеку от офиса его компании «Изобилие». Раненый был госпитализирован и скончался в больнице. Армянин Мирзонян приехал в Бугульму из Самарской области. Сотрудники следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по факту убийства. Руководитель СК Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование этого дела. Он потребовал, чтобы ему поскорее показали доклад с подробностями инцидента.

