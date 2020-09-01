В интернет выложили видеозапись с убийством предпринимателя Деданина

Полицейские задержали Мирзоняна. На допросе он рассказал, что убийство произошло на почве мести. Злоумышленник отомстил за своего друга Ивана Нетроголова, который два года назад вломился в дом предпринимателя и хотел его обокрасть. Но Деданину удалось дать отпор грабителям: он убил Нетроголова и другого соучастника преступления. Позже их подельник был приговорен к шести годам лишения свободы.