Врио губернатора Иркутской области проводил сына в школу в поселке Молодежный

В Иркутской области 1 сентября первоклассниками стали 36,5 тысяч мальчиков и девочек. Среди тех, кто пришел в первый класс, был и сын главы Приангарья Игнат Кобзев. Он будет учиться в обычной общеобразовательной школе, расположенной в поселке Молодежный.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона рассказал, что для сына День знаний стал особенным и волнительным. Несмотря на плотный график, руководитель области сам привел Игната в школу. Об этом сообщает vestiirk.ru. В регионе работает более двух тысяч образовательных организаций, которые открыли свои двери 1 сентября. В поселке Усть-Ордынский был завершен капремонт гимназии-интерната, которая уже готова принимать учащихся. Теперь дети, живущие вдали от города, смогут получить качественное образование. Кроме того, открытие обновленной гимназии снизит нагрузку на пять других школ поселка. Также учебное заведение должно стать методическим центром по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе. В гимназии смогут учиться 280 детей, 64 из которых будут проживать в гимназии-интернате. Также новые школы откроются в Свирске, Тулуне и в других городах Приангарья. Когда врио губернатора провожал сына в школу, то пожелал всем ученикам хороших отметок, а педагогам и родителям – терпения.

