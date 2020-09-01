Врио губернатора Иркутской области проводил сына в школу в поселке Молодежный

В регионе работает более двух тысяч образовательных организаций, которые открыли свои двери 1 сентября. В поселке Усть-Ордынский был завершен капремонт гимназии-интерната, которая уже готова принимать учащихся. Теперь дети, живущие вдали от города, смогут получить качественное образование. Кроме того, открытие обновленной гимназии снизит нагрузку на пять других школ поселка. Также учебное заведение должно стать методическим центром по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.