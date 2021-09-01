Греф призвал команду Сбера к мобилизации сил для реализации «путинских» выплат

Указ Владимира Путина, предусматривающий единовременную денежную выплату (ЕДВ) в сумме 10 тысяч рублей, Герман Греф охарактеризовал масштабной акцией. Это важнейшая социальная миссия, сообщают корреспонденты информационного издания kp.ru.
«Наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением», — подчеркнул Греф.
Глава крупнейшего банка России предупредил своих сотрудников о том, что уже в ближайшие несколько дней их ожидает заметное повышение нагрузки. Структурным подразделениям Сбера необходимо сделать все возможное для мобилизации сил. Персоналу следует со всей ответственностью подойти к работе, констатировал Греф.
Каждый клиент Сбербанка должен четко понимать, что может получить свои деньги в любой удобный для него момент. Герман Греф заверил в том, что возглавляемая им банковская организация стала в последнее время намного более сплоченной, а ее команда — гораздо сильнее.
«Сегодня мы можем на деле показать, что умеем мобилизовать все свои ресурсы во благо страны и людей. Что мы способны принимать столь масштабные вызовы и справляться с ними», — заверил Греф.
Финансист Андрей Бархота, в свою очередь, пояснил: дело вовсе не в величине перечисляемой суммы, а в высочайшем уровне операционной функции (банкоматы, кассы, отделения). У эксперта нет никаких сомнений в том, что Сбербанк успешно решит поставленную перед ним задачу. Бархота напомнил, что это далеко не первые инициированные властями ЕДВ с начала пандемии коронавирусной инфекции.
«Были детские выплаты, россиянам через Сбербанк были перечислены выплаты к школе, — уточнил финансист. — В декабре пенсионеры получают зачастую двойную пенсию: за декабрь и кто-то за первые числа января, это тоже большая нагрузка, идут расчеты одновременно по зарплатам и премиям к новому году. Понятно, что единовременная выплата пенсионерам — масштабная задача, но Сбер — это огромная машина, все-таки большая вероятность, что они справятся и с этим», — сказал он.