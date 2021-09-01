Греф призвал команду Сбера к мобилизации сил для реализации «путинских» выплат

«Были детские выплаты, россиянам через Сбербанк были перечислены выплаты к школе, — уточнил финансист. — В декабре пенсионеры получают зачастую двойную пенсию: за декабрь и кто-то за первые числа января, это тоже большая нагрузка, идут расчеты одновременно по зарплатам и премиям к новому году. Понятно, что единовременная выплата пенсионерам — масштабная задача, но Сбер — это огромная машина, все-таки большая вероятность, что они справятся и с этим», — сказал он.