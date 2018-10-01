Ограничен доступ к воде: жители Осиновского построили на территории озера заборы
Сегодня, 23:30Общество
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Заборы, установленные собственниками земельных участков поселка Осиновский на территории местного озера, будут демонтированы по требованию прокуратуры.
В Невьянском районе была проведена прокурорская проверка из-за обращения граждан. Жители поселка Осиновский пожаловались на ограниченный доступ к поселковому озеру.
В результате проверки было выявлено, что собственники земельных участков построили заборы, которые заходят в водоем, что мешает доступу к нему, который по закону является объектом общего пользования.
По решению суда собственники будут обязаны демонтировать преграждающие доступ к водному объекту заборы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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