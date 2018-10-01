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Ограничен доступ к воде: жители Осиновского построили на территории озера заборы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Lakeside 421213 960 720

Ограничен доступ к воде: жители Осиновского построили на территории озера заборы

Сегодня, 23:30Общество
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