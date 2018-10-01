Ограничен доступ к воде: жители Осиновского построили на территории озера заборы

В Невьянском районе была проведена прокурорская проверка из-за обращения граждан. Жители поселка Осиновский пожаловались на ограниченный доступ к поселковому озеру.

В результате проверки было выявлено, что собственники земельных участков построили заборы, которые заходят в водоем, что мешает доступу к нему, который по закону является объектом общего пользования.